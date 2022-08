ஆடி 18..அழகர் மலை நூபுர கங்கையில் தீர்த்தமாடி ஆடிப்பெருக்கை கொண்டாடிய மக்கள்.. உற்சாகம்

English Summary

Aadi Perukku in Alagar malai: (அழகர் மலையில் ஆடிப்பெருக்கு விழா கோலாகல கொண்டாட்டம்) Thousands of devotees performed Tirtha at the Nupura Ganga Tirtha Tank in Alaghar Hill on the occasion of the Eighteenth Anniversary of Aadi. After that, they performed darshan at the Rakkai Amman Temple there.