ஆடி அமாவாசை..புனித நீராடி முன்னோர்களுக்கு வழிபாடு..இன்று தர்ப்பணம் கொடுத்தால் இத்தனை நன்மைகளா?

English Summary

Aadi Amavasai Pitru Tharpanam: (ஆடி அமாவாசை புனித நீராடி பித்ரு தர்ப்பணம் அளித்து வழிபட்ட மக்கள் )On the occasion of Aadi Amavasai, thousands of pilgrims across Tamil Nadu took a holy dip in the river and sea to pay homage to their ancestors.