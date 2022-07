ஆடிக்கிருத்திகை விரதம்..பேரரசர் போல வாழ்க்கை அமையும்..மன நிம்மதி தேடி வரும்

English Summary

Aadi Krithigai is a day auspicious for Lord Muruga: (முருகனுக்கு உகந்த ஆடி கிருத்திகை விரதம்)Worshiping Lord Murugan on Aadi Krithigai Day is believed to remove all worries, problems and bring all the blessings in life. It is believed that those affected by Mars dosha, soil, land property and worshiping Lord Muruga on Aadikrithai day will solve their problems. .