தப்பு செய்தவர்களை தட்டிக்கேட்கும் ஆனைமலை மாசாணியம்மன்..மிளகாய் அரைத்து பூசி முறையிடும் நீதிக்கல்

English Summary

Aadi Velli Aanaimalai Masani Amman Temple Special: (ஆடி வெள்ளி ஆணைமலை மாசாணி அம்மன் கோவில் நீதிக்கல் மிளகாய் அபிஷேகம்) Aanaimalai Masani Amman Temple, is a highly revered shrine situated at Anaimalai.Grind Chillies at Masani Amman Temple.