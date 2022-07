சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் ஆனி திருமஞ்சன தேரோட்டம்.. பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம்

English Summary

Chidambaram Natarajar temple Aani Thirumanjanam Therottam: (சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் ஆனி திருமஞ்சனம் தேரோட்டம்) A procession was held in Chidambaram today in anticipation of Ani Thirumanjanam for Adalvallan Natarajar. A large number of devotees participated and pulled the priest by a rope.