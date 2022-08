அழகர் கோவில் பதினெட்டாம்படி கருப்பண்ணசாமி..திறக்கும் கதவுகளும்.. சந்தன அபிஷேகம் சிறப்புகளும்

English Summary

Alagarmalai Alagar kovil Patinettamadi Karuppannaswamy Chandanam sathupadi: (அழகர்மலையில் அழகர் கோவில் பதினெட்டாம்படி கருப்பண்ணசாமி கோவில் சந்தனம் சாத்துபடிவிழா) Chandanam sathupadi is being held today for Patinettamadi Karuppannaswamy, the guardian deity at Alagarmalai. A large number of people come to the Alaghar temple to witness the closed doors being opened and the Deeparathana also taking place.