குரு உங்க ஜாதகத்தில் எப்படி இருக்கார்?.. சொந்த வீடு,நல்ல குடும்ப வாழ்க்கை யாருக்கு அமையும்?

English Summary

Guru vakra peyarchi 2022: (குரு வக்ர பெயர்ச்சி 2022 ஜாதகத்தில் குருவின் பார்வையும் பயணம் செய்யும் நன்மைகள்) According to the study of astrologers, Guru bhagavan is an influential and a benefic planet. Guru has different impact on individuals according to its transit in different houses.If in one's horoscope Guru Bhagwan is sitting in the seventh house from Janma Lagna with subar combination subar vision then the mental life will be blissful. A good, beautiful and comfortable woman will make a wife. Otherwise life becomes a battlefield.