குலசேகரன்பட்டினம் தசரா திருவிழா.. மாலை அணிந்து பக்தர்கள் விரதம் - அக்.5ல் மகிஷா சூரசம்ஹாரம்

English Summary

Kulasai Mutharamman Temple Dasara Festival 2022 Devotees begins Viratham Kulasai Mutharamman Temple Dasara Festival 2022: குலசை முத்தாரம்மன் கோவில் தசரா திருவிழா பக்தர்கள் மாலை அணிந்து விரதம் தொடங்கினர். During Kulasekaranpattinam Dussehra festival, the devotees who dress up take a holy dip in the sea, wear red clothes, come to the temple with tulsi garlands and start fasting by garlanding the hands of the temple priest.