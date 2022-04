அதிர்வேட்டு முழங்க அழகர்கோவிலுக்கு சென்ற கள்ளழகர்... லட்சக்கணக்கான மக்கள் மலர்தூவி பிரியாவிடை

English Summary

Kallazhagar returns to Alagar koil: ( மதுரையில் இருந்து அழகர் மலைக்கு திரும்பிய கள்ளழகர்)Tens of thousands of devotees lit candles and sprinkled flowers on their way back to the beautiful hill station to tie the Kandangi sari and resonate in the gold. Lord Kallazhagar blessed hundreds of devotees in Alagar hills.