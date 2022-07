சித்தர்கள் வாழும் சதுரகிரி!.. அமாவாசையில் தரிசித்தால் தீராத நோய்களும் தீரும்!!

English Summary

Sathuragiri Sundaramakalingam temple Aadi Amavasai Special: (ஆடி அமாவாசை சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோவில் சிறப்புகள்)Devotees are thronging the Sathuragiri Sundaramakalingam temple on the occasion of Aadi Amavasai. Devotees believe that if they climb the hill where the Siddhas roam and visit Sundaramakalingam and Sandanamakalingam, incurable diseases will be cured and they will get the blessings of the eighteen Siddhas.