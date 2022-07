ஆடி அமாவாசை: சதுரகிரியில் குவிந்த பக்தர்கள் - கன்னியாகுமரியில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு

English Summary

Aadi Amavasai Sathuragiri Temple: (ஆடி அமாவாசை சதுரகிரி கோவிலில் பக்தர்கள் கூட்டம்) On the occasion of Aadi Amavasai, the number of devotees has increased at Chathuragiri Sundaramakalingam Temple and Sorimuthu Aiyanar Temple. Heavy police security has been deployed in Kanyakumari for the arrival of devotees.