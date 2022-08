ஆடிப்பூரம்... ரங்கநாதர் பரிசளித்த பட்டு வஸ்திரம்..தேரில் வலம் வரும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள்

English Summary

Aadi Pooram festival Srivilliputhur: (ஆடிப்பூரம் விழா ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் தேரோட்டம் கோலாகலம்) On the occasion of Andal Avatara Day, Aadi pooram, Srivilliputhur Andal temple peak performance Therotam is taking place today.The Aadi Pooram festival of Andal temple, one of the 108 divya desams, Srivilliputhur.