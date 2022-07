சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோவில்..ஆனி பிரதோஷம், பவுர்ணமி.. 4 நாட்கள் பக்தர்களுக்கு அனுமதி

English Summary

Sathuragiri Sundaramakalingam temple: (சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோவில்) From Monday to Thursday on the occasion of Ani Pradosha and Pournami Devotees will be allowed to visit the Sathuragiri Sundaramakalingam temple and have darshan of Sami.