அட்சய திருதியை நாளில் என்ன பொருள் தானம் கொடுத்தால் என்ன புண்ணியம்

English Summary

Akshaya tritiya 2022 Astrological Significance: (அட்சய திருதியை நாளில் என்ன தானம் கொடுத்தால் என்ன புண்ணியம்)Donate to earn more this is going to be the mantra of Akshaya Tritiya 2022. Akshaya Tritiya donate the following items with a pure heart to the needy people.Sesame seeds,Mattress Clothes Vermillion Sandalwood Betel nut Coconut Buttermilk Water Tulsi leaves,Slippers.