செவ்வாய் பெயர்ச்சி 2022 : மேஷத்தில் ஆட்சி பெற்று அமரப்போகும் செவ்வாய்..ருச்சிக யோகம் யாருக்கு?

English Summary

Chevvai peyarchi 2022: செவ்வாய் பெயர்ச்சி 2022 செவ்வாய் தரும் ருச்சிக யோகம் யாருக்கு பலன் தரும். Mars transit in Aries is going to take place on June 27, 2022. Vedic astrology, Mars is also known as the red planet. The planet stands as the significator of land, army, might and energy and this planet is also owned by the zodiac sign Aries and Scorpio.