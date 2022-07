குரு வக்ர பெயர்ச்சி.. குருவின் மாற்றத்தால் யாருடைய வாழ்க்கையில் அதிசயங்கள் நிகழும் தெரியுமா

English Summary

Guru vakra peyarchi 2022: (குருவின் வக்ர பெயர்ச்சியால் யாருக்கு நன்மை) Jupiter becomes Retrograde On July 29, 2022, Friday at 02:06 AM Jupiter becomes Progressive On November 24, 2022, Thursday at 04:31 AM Duration of Jupiter Retrograde motion 119 Days.