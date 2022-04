குரு பெயர்ச்சி 2022... குரு பலன் உங்க ராசிக்கு வந்து விட்டதா? அப்போ கெட்டிமேளம்தான்

English Summary

Guru Peyarchi palan 2022: ( குரு பெயர்ச்சி பலன் 2022 திருமணம், குழந்தை பாக்கியம் யாருக்கு கை கூடும்) With this Guru shift Kumbam to Meenam we can see which Rasi will get Marrige and Child birth and luck