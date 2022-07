நீ பார்த்த பார்வைக்கு ஒரு நன்றி.. குரு பார்வையால் இந்த ராசிக்காரர்களின் காட்டில் அதிர்ஷ்ட மழைதான்!

English Summary

Guru vakra peyarchi 2022: (குருவின் பார்வையால் அதிர்ஷ்ட மழையில் நனையப்போகும் ராசிக்காரர்கள் யார்.) Guru Bhagwan vision Jupiter becomes Retrograde On July 29, 2022, Friday. Jupiter becomes Progressive On November 24, 2022. Let's see which zodiac signs will get benefits from guru vision.