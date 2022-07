குரு வக்ர பெயர்ச்சி..4 நாட்களில் எந்த ராசிக்காரர்கள் வாழ்க்கை தலைகீழாக மாறப்போகிறது தெரியுமா?

English Summary

Guru vakra peyarchi 2022: (குருவின் வக்ர பெயர்ச்சியால் 4 நாட்களில் இவர்களின் தலையெழுத்து மாறப்போகிறது.) Sudden changes are going to happen in the life of some zodiac sign people due to Guru Bhagwan's crooked journey and vision. You will also get promotion at work. Jupiter becomes Retrograde On July 29, 2022, Friday. Jupiter becomes Progressive On November 24, 2022.