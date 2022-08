மதுரை ஆவணி மூல திருவிழா..கருங்குருவிக்கு உபதேசம்..செப்.4ல் சுந்தரேஸ்வரர் பட்டாபிஷேகம்

English Summary

Madurai Avani Moola festival Sivaperuman Tiruvilayadals Day 1 Avani Moola Festival: Karunkuruvikku Upadesam Seidha leelai: ஆவணி மூலம் திருவிழா கருங்குவிக்கு உபதேசம் செய்த லீலை. The Avani Moola festival, the decorated presiding deities of Meenakshi Sundareswarar temple.During the festival, a total of 12 Tiruvilayadals stories centring around various events in the lives of Lord Shiva’s devotees were performed.