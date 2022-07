குலசையில் மாங்கனித்திருவிழா கோலாகலம்..பேயுருவம் பெற்று கயிலாயம் சென்ற காரைக்கால் அம்மையார்

English Summary

Mangani festival at Kulasekarapattinam Karaikal ammaiyar temple: குலசேகரப்பட்டினம் காரைக்கால் அம்மையார் கோவிலில் மாங்கனி திருவிழா. Karaikal Ammaiyar lost her pretty body and got a skeletal body that is worshipped by the world and Heaven.