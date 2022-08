ஓணம் பண்டிகை..ஹஸ்தம் தொடங்கி திருவோணம் வரை கோலாகலம்..மகாபலி மன்னனை வரவேற்க தயாராகும் கேரளா

English Summary

Onam festival begins kerala people prepare to welcome King Mahabali Onam festival begins Kerala (ஓணம் பண்டிகை கேரளாவில் கோலாகல தொடக்கம்)Onam is an annual Harvest festival in the state of Kerala in India. It falls on the 22nd nakshatra Thiruvonam in the Malayalam calendar month of Chingam.