சனி பெயர்ச்சி பலன் 2022... கஷ்டங்களை நீங்கி விடிவுகாலத்தை தரப்போகும் சனிபகவான் - யாருக்கு தெரியுமா

English Summary

Sani Peyarchi Palan 2022 Tamil Kanni Rasi: (சனி பெயர்ச்சி பலன் 2022 : கன்னி ராசி) Sani in sixth place for Runa roha sathru Stanam. Sani Vision for 8th, 12th and 3nd place for Kanni rasi. Financial side is good, you must keep a check on your expenses.