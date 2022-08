விநாயகர் சதுர்த்தி விழா..நாடு முழுவதும் நாளை கொண்டாட்டம்..களைகட்டும் விற்பனை..குவிந்த மக்கள்!

English Summary

Vinayagar Chaturthi Festival on Tomorrow: (விநாயகர் சதுர்த்தி விழா நாடு முழுவதும் நாளை கொண்டாட்டம்) Vinayagar Chaturthi will be celebrated across the country tomorrow. The sale of puja items in the markets has stopped. A large number of people throng the markets to buy Ganesha idols and buy flowers and fruits.