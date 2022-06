25 வருட போராட்டம்! நெகிழ்ச்சியில் உறைந்த அரியலூர் மக்கள்! அரசின் முடிவால்.. ஆனந்த கண்ணீர்! என்னாச்சு

English Summary

After 25 years of struggle, People in Ariyalur villages got their land back from the government. தமிழ்நாடு அரசு மூலம் கையப்படுத்தப்பட்ட நிலங்கள் பலவற்றை 25 வருடங்களுக்கு பிறகு அரசு மீண்டும் மக்களிடையே திருப்பி கொடுத்துள்ளது.