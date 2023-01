அண்ணனுக்கு கல்லீரல் பாதிப்பு.. தங்கச்சி நான் இருக்கேன்.. வாழவைத்த அன்பு தங்கை.. நெகிழ்ச்சி சம்பவம்

English Summary

பெங்களூரு: கர்நாடகா மாநிலத்தின் பெங்களூரை சேர்ந்த பெண்மணி ஒருவர் தனது அண்ணனுக்கு கல்லீரல் தானம் அளித்து காப்பாற்றியுள்ள சம்பவம் பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.பெங்களூரில் குர்தீப் கவுர் எனும் பெண்மணி ஒருவர் வசித்து வந்துள்ளார். இவருடைய அண்ணன் ஜஸ்வந்த் சிங் துபாயில் வசித்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில் இவருக்கு கடந்த 2021ம் ஆண்டு திடீரென உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து மருத்துவமனையில் பரிசோதிக்கப்பட்டதில் உடல் நலத்தில் எந்த பிரச்னையும் இல்லையென்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஆனாலும் உடல்நலம் தொடர்ந்து மோசமடைந்து வந்துள்ளது.அது கொரோனா தொற்று பரவிய காலகட்டம் என்பதால் இங்கிருந்து உறவினர்களால் ஜஸ்வந்த் சிங்கை சென்று பார்க்க முடியவில்லை. மறுபுறம் நாளுக்கு நாள் இவரது உடல்நலம் மோசமடைந்து கொண்டே வந்திருக்கிறது. எனவே உறவினர்கள் இவரை இவர்களது சொந்த ஊரான பஞ்சாபுக்கு கொண்டுவந்துள்ளனர். அங்கு மேற்கொண்ட பரிசோதனையில் இவருக்கு கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து இவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. The incident of a woman from Bengaluru, Karnataka, who donated her brother's liver and saved it, has caused great excitement.