பீகாரை அடுத்து கர்நாடக பாஜகவிலும் பூகம்பம்.. அஸ்தமனமாகும் ஆபரேசன் சவுத் இந்தியா! அமித்ஷா அப்செட்

English Summary

After Bihar internal clash erupts in Karnataka BJP is downfall of Operation South India: தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, தெலங்கானா, கேரளாவிலும் பாஜக ஆட்சியை பிடிக்கும் என்று ஆபரேசன் சவுத் இந்தியாவை மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா அறிவித்த நிலையில், முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மைக்கு எதிராக சொந்த கட்சியினரே தொடர்ந்து கருத்து தெரிவித்து வருவது அக்கட்சியினரை அதிர்ச்சியடைய செய்து இருக்கிறது.