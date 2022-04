ஹலால் தடையா? கோயில் பலியாடுகளைகூட முஸ்லிம்கள் தானே சுத்தம் செய்கின்றனர் - கர்நாடக காங்கிரஸ் தலைவர்

English Summary

Bangalore Kabalamma temple Scape goats are all cleaned by Muslim - Congress D.K.Shivakumar on Halal issue: கபாலம்மா கோயிலில் பலியிடப்படும் ஆயிரக்கணக்கான ஆடுகளையும் முஸ்லிம்களே சுத்தம் செய்யும் சூழலில் ஹலால் பிரச்சனையை எழுப்புவதன் நோக்கம் என்ன? என்று கர்நாடக மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் டி.கே.சிவகுமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.