பெங்களூருவில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்பு: பொது இடங்களில் முககவசம் கட்டாயம் என மாநகராட்சி அறிவிப்பு

English Summary

Covid-19 cases in Bengaluru masks compulsory in public places: (பெங்களூருவில் கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பு பொது இடங்களில் மாஸ்க் கட்டாயம்) With rising Covid-19 cases in Bengaluru, the civic agency in the city has made masks compulsory in public places and decided to increase the tests for the virus from the existing 16,000 a day to 20,000 a day.