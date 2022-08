நான் யாருக்கும் அடிமையில்லை.. சித்தராமையா முதலமைச்சராகனும்! குண்டை தூக்கி போட்ட கர்நாடக பாஜக அமைச்சர்

English Summary

Karnataka BJP minister said Siddharamaiyah to be Chief Minister again: கர்நாடகா மாநில முதலமைச்சராக சித்தராமையா மீண்டும் வர வேண்டும் என்று பாஜக அமைச்சர் பி.ஸ்ரீராமுலு தெரிவித்துள்ளது கர்நாடக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.