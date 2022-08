விநாயக சதுர்த்தி கொண்டாட்டம்.. ஆகஸ்ட் 31இல் இறைச்சி விற்பனைக்கு முழு தடை! பெங்களூர் மாநகராட்சி பரபர

English Summary

Bengaluru imposed a meat and slaughter ban in Bengaluru on August 31 on the occasion of Ganesh Chaturthi: (விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டம் பெங்களூரில் விற்பனைக்குத் தடை) Ganesh Chaturthi meat and slaughter shops closed.