ட்விஸ்ட்! அமித்ஷா வருகை.. ஓரம் கட்டுப்படும் பசவராஜ் பொம்மை? எடியூரப்பா கூறிய பரபர கருத்து! பின்னணி

English Summary

Yediyuruppa backs current chief minister Basavaraj Bommai and ruled out power change: (கர்நாடக முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மைக்கு ஆதரவாகக் கருத்து கூறிய எடியூரப்பா) BJP's plan for 2023 Karnataka state election.