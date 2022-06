தனியார் நிறுவனங்களும் நாட்டின் சொத்து.. தனியாரை அவமதித்தவர்களுக்கு பெங்களூரு ஒரு பாடம் -பிரதமர் மோடி

English Summary

Private and Public sectors are assets of our country - Narendra Modi: தனியார் நிறுவனங்களை மதிக்காதவர்களுக்கு பெங்களூரு மாநகரம் நல்ல பாடமாக திகழ்வதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்து இருக்கிறார்.