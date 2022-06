ஆர்எஸ்எஸ்-க்கு ”சித்தராமையா” என்றால் பயம்.. ரூ.30 கோடிக்கு எம்எல்ஏக்களை வாங்குறாங்க -அவரே சொல்றாரு

English Summary

RSS and JDS fear for Siddharamaiah - BJP gave Rs.30 crore to buy MLAs: பாரதிய ஜனதா கட்சி பாவத்தால் சம்பாதித்த பணத்தை கொண்டு எதிர்க்கட்சி எம்.எல்.ஏக்களை வாங்கி வருவதாக கர்நாடக முன்னாள் முதலமைச்சரும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான சித்தராமையா தெரிவித்துள்ளார்.