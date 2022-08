காந்தியையே கொன்னவங்க ‘அவங்க’..! என்ன மட்டும் விட்ருவாங்களா என்ன? ஆர்எஸ்எஸ்ஸை சீண்டிய சித்தராமையா!

English Summary

Siddaramaiah has questioned whether those who killed Mahatma Gandhi will leave me alone when the Hindutva organizations are fighting against the former Chief Minister of Karnataka Siddaramaiah over the Savarkar photo issue ; மகாத்மா காந்தியை கொன்ற அவர்கள் என்னை மட்டும் விட்டு விடுவார்களா என்ன என சித்தராமையா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்