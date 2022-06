”இது டூ மச்” நுபுர் ஷர்மாவுக்கு ஆதரவாக கொந்தளித்த முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் வெங்கடேஷ் பிரசாத்

English Summary

This is just too much - Former cricketer Venkatesh prasad comments on Nupur sharma effigy: பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் நுபுர் ஷர்மா நபிகள் நாயகம் மீது தெரிவித்த அவதூறு கருத்து சர்வதேச பிரச்சனையாகியுள்ள நிலையில், அனைத்து மதங்களையும் மதிக்க வேண்டும் என சீனா அறிவுறுத்தி இருக்கிறது.