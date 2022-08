ஏம்மா.. இதெல்லாம் ஒரு கம்ப்ளைன்ட்டா.. கணவருக்கு எதிரான மனைவி புகாரை தள்ளுபடி செய்த கோர்ட்

English Summary

(வன்கொடுமை தொடர்பாக கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கு குறித்து உயர்நீதிமன்றம் கருத்து): A woman had filed a petition in the Karnataka High Court against her husband alleging that she was harassing her, but the court dismissed the petition.