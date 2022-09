கிளைமாக்ஸ் வந்தாச்சு.. ஆட்டத்தை முடித்து வைக்கும் 5 விவிஐபி.. சைக்கிள் கேப்பில் ஸ்லீப்பர் செல்?

English Summary

2 + 2 VVIPS: Is Edappadi Palaniswami losing his support and what will OPS Do the next எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கட்சிக்குள் ஆதரவு குறைகிறதா என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது