தமிழ்நாட்டில் 3000-ஐ நெருங்கும் கொரோனா பாதிப்பு.. சென்னையுடன் போட்டிபோடும் “அந்த” ஒரு மாவட்டம்

English Summary

2,743 Covid positives in last 24 hours in Tamilnadu: தமிழ்நாட்டில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 2,743 பேர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளார்கள்