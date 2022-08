ஒரே நாள் லீவு விட்டாங்க! பாட்டில்களை வாங்கி குவித்த குடிகாரர்கள்! டாஸ்மாக்குக்கு இவ்வளவு வருமானமா?

English Summary

Since yesterday was Independence Day, the Tamil Nadu Government gave a holiday to the tasmac bars and pubs, so the sale of liquor was closed for about 274 days the day before yesterday alone. ; நேற்று சுதந்திர தினம் என்பதால்டாஸ்மாக் மதுக்கடைகள் மற்றும் மதுக்கூடங்களுக்கு தமிழக அரசு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டதால், நேற்று முன்தினம் மட்டும் சுமார் 274 நாட்களுக்கு மதுவிற்பனை