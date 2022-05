இதான் 360 டிகிரி.. ரொம்ப பேசிக் இதெல்லாம்! அண்ணாமலைக்கு பாடம் எடுத்த பிடிஆர்.. இப்படி சொல்லிட்டாரே

English Summary

360 degrees is too basic, says PTR Palanivel Thiagarajan to Annamalai. திமுகவும் பாஜகவும் 360 டிகிரி எதிரி என்று அண்ணாமலை கூறிய கருத்துக்கு அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.