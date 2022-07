5 மெகா சிக்கல்கள்.. 3 கேள்விகள் .. எடப்பாடிக்கு காத்திருக்கும் அக்னி பரீட்சை.. என்ன நடக்குமோ?

English Summary

5 Challenges and 3 Questions that Edappadi Palanisamy has to face against O Panneerselvam. அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் தான்தான் என்று அறிவித்து இருக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி பல சிக்கலைகளை எதிர்கொண்டு உள்ளார்.