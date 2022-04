5 சம்பவங்கள்.. ஆளுநர் டெல்லி போன நேரம் பார்த்து.. அதிமுக செய்த பெரிய மூவ்.. உற்று பார்க்கும் திமுக!

English Summary

5 Issues: Governor Ravi Delhi trip and AIADMK letter against DMK - What happened? தமிழ்நாடு ஆளுநர் ரவி டெல்லிக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நிலையில்தான் அதிமுக சார்பில் திமுகவிற்கு எதிராக டெல்லியில் புகார் வைக்கப்பட்டுள்ளது. 5 Issues: Governor Ravi Delhi trip and AIADMK letter against DMK - What happened? தமிழ்நாடு ஆளுநர் ரவி டெல்லிக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நிலையில்தான் அதிமுக சார்பில் திமுகவிற்கு எதிராக டெல்லியில் புகார் வைக்கப்பட்டுள்ளது.