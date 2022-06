தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் கொரோனா: மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு ராதாகிருஷ்ணன் புது உத்தரவு

English Summary

covid 19 increase tamil nadu Dr.J.Radhakrishnan letter to District collector: (கொரோனா அதிகரிப்பு மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு ராதாகிருஷ்ணன் கடிதம்) As the incidence of corona in Tamil Nadu is on the rise again, Health secretary Dr.Radhakrishnan has advised district collectors to follow 5 steps to prevent the disease.