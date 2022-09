பாதுகாப்பான பென்ஸ் காரில் பயணித்தும் சைரஸ் மிஸ்ரி மரணம் ஏன்? அரசு, மக்களுக்கு 6 பாடங்கள்

English Summary

6 Lessons that we learn from Cyrus Mistry death in road accident: இந்தியாவின் முக்கிய நிறுவனங்களில் ஒன்றான டாடா சன்ஸ் குழுமத்தின் முன்னாள் தலைவர் சைரஸ் மிஸ்திரி கார் விபத்தில் உயிரிழந்தது பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கும் நிலையில் இதன் மூலம் நாம் கற்க வேண்டிய 6 பாடங்களை பார்ப்போம்.