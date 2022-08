சுதந்திர கனலை எழுத்துக்களால் தெறிக்க விட்ட முண்டாசு கவிஞர் பாரதி..அக்னிக்குஞ்சுகளை உருவாக்கிய மகாகவி

English Summary

Subramania Bharathiyar's contribution to independence: (இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் பாரதியாரின் பங்கு)Subramania Bharatiyar instilled the feeling of liberation in the minds of the people through the poems of the liberation war that burst forth during the Indian freedom struggle. Subramania Bharatiyar was a journalist, writer and social reformer.