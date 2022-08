76வது சுதந்திர தினம்..ஜொலித்த ரிப்பன் மாளிகை..தேசியக் கொடி ஏற்றிய மேயர் பிரியா

English Summary

76th Independence Day Mayor Priya hoisted the national flag at Chennai Ribbon Maligai( 76வது சுதந்திர தினம் மேயர் பிரியா தேசியக்கொடி ஏற்றினார்.) On the occasion of the country's 76th Independence Day, Chennai Corporation Mayor Priya hoisted the national flag at Chennai Ribbon Maligai. Appreciation certificates have been awarded to officers and employees who have worked well.