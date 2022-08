விடுதலைக்கு முதல் குரல் கொடுத்தது தமிழ்நாடு! மகாத்மா காந்தியாக மாற்றியது மதுரை - முதல்வர் ஸ்டாலின்!

English Summary

Chief Minister Stalin boasted that Tamil Nadu was the first to raise its voice for freedom in the Indian subcontinent At the Independence Day ceremony ; இந்தியத் துணைக்கண்டத்தில் விடுதலைக்காக முதன்முதலில் குரல் எழுப்பியது தமிழகம் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் சுதந்திர தின விழாவில் பெருமை தெரிவித்துள்ளார்.