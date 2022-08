17 சிறுமியின் மதிப்பு 10 ஆயிரம் ரூபாய் தானா? அதிர வைத்த கஞ்சா கும்பலின் பின்னணி! அதிர்ந்த சென்னை!

English Summary

A 17-year-old girl who was bought for ten thousand rupees from a ganja dealer's house near Chennai's Tambaram was sexually assaulted by a ganja gang for several days, causing shock ; சென்னை தாம்பரம் அருகே கஞ்சா வியாபாரி வீட்டில் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கப்பட்ட 17 வயது சிறுமியை கஞ்சா கும்பல் சில நாட்களாக பாலியல் வன்கொடுமை செய்தது பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியது.