கண்டுக்கவே மாட்றார்.. நீங்களாவது பரவாயில்லைணே! ஓபிஎஸ்க்கு போனை போட்ட ‘கொங்கு’ புள்ளி! பரபர அதிமுக!

English Summary

At the height of the issue of single leadership in the AIADMK, Edappadi Palanichami's side has told the OPS side that a prominent executive from Kongu region is going to meet him soon ; எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பிலிருந்து தங்களுக்கு உரிய மரியாதை அளிக்கவில்லை என ஓபிஎஸ் தரப்பிடம் பேசிய கொங்கு மண்டலத்தைச் சேர்ந்த முக்கிய நிர்வாகி ஒருவர் விரைவில் அவரை சந்திக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது